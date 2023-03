Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Noch etwa dreieinhalb Wochen dauert es, bis die ehemalige ACH-Eventhalle als Terminal Zweibrücken wieder öffnet. Am 17. März gibt es das Soft-Opening für geladene Gäste. Einen Tag später treten die Revengers auf – für alle. Am 19. März erlebt die ehemalige Konzerthalle am Flughafen schließlich ihre Feuertaufe als Tanzclub. Was plant der neue Betreiber überhaupt?

Derzeit wird im Terminal gehämmert und gebaut. Weitere Wanddurchbrüche sind vollbracht.