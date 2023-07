Die Hälfte des Jahres ist vorbei. Stadtmarketing und Gemeinsamhandel haben für die zweite Jahreshälfte aber noch mehrere Veranstaltungen geplant. Und auch die Termine der verkaufsoffenen Sonntag 2024 stehen schon fest.

Die Marktfrühstücke haben sich seit Start im Juni gut etabliert, ebenso der feste Flohmarkt-Termin an jedem dritten Samstag im Monat, sagt Citymanagerin Petra Stricker. Beide Konstanten treiben das Wochenendleben in der Innenstadt voran, wenn gerade keine andere Veranstaltung von Citymanagement und Gemeinsamhandel im Kalender steht. Ganz abgearbeitet ist der Plan für 2023 aber noch nicht.

Am 15. Juli ist Dinner in Weiß im Schlossgarten, auf der Internetseite des Gemeinsamhandels (gemeinsamhandel-zw.de) kann man sich noch dafür anmelden. Beim Dinner gibt es eine oberste Regel: Das komplette Outfit muss weiß sein, ebenso die Tischdeko. Weiter geht’s am 15. August beim Saarländer-Franzosen-Tag. Weil die Zweibrücker Nachbarn einen Feiertag haben, sollen sie zum Shoppen in die Rosenstadt kommen. Hier werden sie ohne Grenzschranke erwartet. Am 2. September wird beim Marktfrühstück die Aktion „Zweibrücken Gesund“ aus dem März nachgeholt. Die Veranstaltung fiel dieses Jahr wortwörtlich ins Wasser, sagt Stricker.

Mittelaltermarkt in der Innenstadt

Am 8. und 9. September stehen die Aktionstage „Heimatshoppen“ auf dem Programm. Laut Stricker haben sich bereits 50 Teilnehmer angemeldet, jeder soll sich etwas überlegen, um sein Geschäft in der Innenstadt anzukurbeln. „Man kann Aktionsrabatte geben, ein Sektfrühstück veranstalten, ganz egal“, kommentiert die Citymanagerin. Das Stadtmarketing trägt seinen Teil mit dem Oldtimertreffen am 9. September bei.

Der dritte verkaufsoffene Sonntag 2023 wird am 1. Oktober stattfinden. Bereits am Samstag, 30. September, startet der Mittelaltermarkt. Premiere in diesem Jahr: Der Markt wird in der Innenstadt aufgebaut, in den Jahren zuvor fand er immer im Landgestüt statt. Das übergeordnete Thema für den Herbst lautet: goldener Oktober. Höhepunkt des Zweibrücker Herbstes wird die Halloween-Sause in der Innenstadt sein. Das Programm wird ähnlich dem der letzten Jahre sein, kündigt Stricker an. Die Knaller wie der brodelnde-dampfende Hexenkessel im Brunnen auf dem Hallplatz sowie die Kinder-Kostümshow gibt es also auch 2023.

Zahlreiche Blaulichter im November

Der letzte verkaufsoffene Sonntag 2023 wird am 5. November stattfinden. „Das ist ein schwieriger Termin, weil der November noch keine Weihnachtszeit ist“, sagt Stricker. Dennoch ist die Citymanagerin fest überzeugt, ein tolles Rahmenprogramm auf die Beine gestellt zu haben. „Unser Thema ist die Blaulichtfamilie“, kündigt sie an. Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen, THW und alle, die sonst noch so bei Einsatzfahrten dabei sind, stellen ihre Fahrzeuge in der Innenstadt aus. Während die Kinder die Fahrzeuge bestaunen, kann man in den Läden drumherum einkaufen. „Wenn es dann dämmert – im November wird es ja wieder früher dunkel –, sieht das umso schöner aus, wenn überall die Blaulichter blinken“, freut sich Stricker. Läuft die Veranstaltung gut, dann soll sie auch im kommenden Jahr wieder stattfinden.

Das Baumschmücken in der Innenstadt wird am 2. Dezember stattfinden, jeder der will, darf einen (oder auch mehrere) der 100 Weihnachtsbäume schmücken. Und dann veranstaltet der Gemeinsamhandel noch das Nikolaustreffen am letzten Weihnachtsmarkt-Sonntag, 17. Dezember, um 16 Uhr. Hier darf jeder sich als Nikolaus verkleiden und auf die Weihnachtsmarkt-Bühne treten. Es gibt auch Preise.

Fischmarkt und Brettspieltag kommen 2024 zurück

Der genaue Plan für 2024 steht noch nicht fest, dafür aber die Termine der verkaufsoffenen Sonntage. Jeder ist mit einem Rahmenprogramm des Stadtmarketings versehen – das sei Vorschrift, sagt Stricker. Der erste Shopping-Sonntag 2024 ist am 28. April mit der Aktion Zweibrücken Gesund, der zweite am 30. Juni, gepaart mit dem Brettspieltag. Am 15. September ist verkaufsoffen plus Oldtimertreff und Heimatshopping. Der letzte Verkaufsoffene 2024 ist am 13. Oktober, dann kommt der Fischmarkt zurück in die Stadt. Stricker sagt, dass es wieder die Marktschreier aus der Vergangenheit sind. Während Corona habe sich die Fischmarkt-Formation gespalten, der zwischenzeitliche Veranstalter habe nicht das gleiche Erlebnis geliefert. Jetzt, sagt die Citymanagerin, sei die alte Marktschreier-Riege wieder vereint.