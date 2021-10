Zum 83. Jahrestag der Reichspogromnacht wird es am Dienstag, den 9. November, Veranstaltungen geben. Sie sollen dazu beitragen, die Erinnerung an die menschenverachtenden Übergriffe auf Mitbürger auch in Zweibrücken wachzuhalten. Der Ökumenische Arbeitskreis (Evangelische Kirche, Katholische Kirche, Evangelisch-Methodistische Kirche), der Historische Verein Zweibrücken, der Aktionskreis Buntes Zweibrücken und die Stadt Zweibrücken laden dazu ein. 16 Uhr: Kostenfreie Stadtführung durch das jüdische Zweibrücken, Stadtführerin Gabriele Brasche, Treffpunkt: Hallplatzbrunnen; 17 Uhr: Gedenken am ehemaligen Standort der Synagoge in der Ritterstraße (bei Regen im Foyer der Karlskirche). Die Lesungen und Ansprachen werden von der Sängerin Efe und einem Schülerchor des Hofenfels-Gymnasiums musikalisch umrahmt.