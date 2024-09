Der frühe Vogel fängt den Wurm: Schon heute kann man sich den 25. Juni 2025 im Kalender anstreichen. An diesem Tag wird in der Innenstadt der 14. Zweibrücker Firmenlauf über die Bühne gehen. Dies berichtet Frank Schmid von den Vereinigten Bewegungsspielern Zweibrücken (VBZ), Mitglied des Organisationsteams. Wie schon in den vergangenen Jahren wurde auch für die Auflage 2025 wieder ein Mittwoch als Veranstaltungstag ausgewählt. An der jüngsten Ausgabe des Zweibrücker Firmenlaufs am 3. Juli 2024 hatten sich 1062 Läufer beteiligt – bei sehr günstigen Wetterbedingungen, wie sie sich die Veranstalter auch für das kommende Jahr wünschen.