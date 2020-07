Veganes Straßenessen bietet seit Montag der Blieskasteler Gastro-Anbieter World Food Trip an einem mobilen Verkaufsstand in der Rosengartenstraße neben dem Hotel Erika an.

Die Firma wurde vor sieben Jahren von Tobias und Walaa Klever gegründet. Zuvor hatten sie nach einer Weltreise ihren VW-Bus zu einem rollenden Verkaufsstand umgebaut. Anfangs betrieben die jungen Unternehmer einen mobilen Verkaufsstand in Blieskastel. Dort haben Tobias und Walaa Klever im ehemaligen „Dollar“ ihr erstes Restaurant eröffnet – ein zweiter Standort entsteht demnächst in Saarbrücken.

Verkaufswagen in Saarbrücken und St. Ingbert bieten schon seit einiger Zeit vegane Speisen an. Nun wurde der Fuhrpark um einen Wagen in Zweibrücken erweitert – demnächst soll ein weiterer Food Truck in Homburg eröffnet werden. Geöffnet ist der rollende Verkaufsstand von Montag bis Freitag, 11 bis 20 Uhr.