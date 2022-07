Der Sozialverband VdK nutze am Samstag seinen Kreisverbandstag in Zweibrücken, um neben den Vorstandswahlen noch einige ganz besonders engagierte Mitglieder zu ehren.

Dabei wurden nicht die üblichen Jahresmitgliedschaften honoriert, sondern Ehrenamtler, die sich besonders und vor allem aktiv in die Arbeit des Sozialverbandes über Jahre hinweg eingebracht haben. „Ihnen allen ist keine Mühe zu viel, und sie helfen, wo immer Hilfe benötigt wird“, dankte die Zweibrücker Kreisgeschäftsführerin Manuela Schäfer den fünf Ausgewählten. So erhielt Doris Dörner vom Ortsverband (OV) Rieschweiler-Mühlbach die Goldene Ehrennadel des VdK. Doris Dörner begleitete im Verband schon viele verschiedene Vorstandspositionen in ihrem OV und darüber hinaus beim Kreisverband. „Ein offenes Ohr für die Anliegen der Mitglieder hatte sie immer, und sie erledigte viele Botengänge für Mitglieder, für die der Weg zur VdK-Geschäftsstelle zu beschwerlich war“, lobte die Geschäftsführerin.

Die VdK-Ehrennadel erhielten mit Irmgard Sommer (OV Zweibrücken), Rudi Hüther (OV Rimschweiler) und Willi Rauch (OV Hornbach) zudem drei weitere Mitglieder. VdK-Frauenvertreterin Ute Michel (OV Contwig) bekam die Verdienstnadel.

Derzeit hat der Kreisverband 5550 Mitglieder, die Tendenz sei steigend, teilte Manuela Schäfer mit.

Als Kreisvorsitzender wurde am Samstag Thimo Schlär (OV Mörsbach) gewählt. Für die stellvertretenden Positionen entfielen die meisten Stimmen auf Ehrentraud Netolitzky (OV Hornbach) und Rudi Hüther. Irmgard Sommer nahm ihre einstimmige Wahl zur Kassenverwalterin an. Schriftführer ist Bernhard Lambing (OV Mörsbach), sein Stellvertreter Hans Friedrich (OV Zweibrücken). Weiterhin im Amt der Frauenverterterin wird Ute Michel die nächsten vier Jahre agieren. Beisitzer sind Uwe Bissbort (OV Dellfeld), Klaus Buchmann (OV Wiesbach), Rainer Faust (OV Bundenbach), Monika Mayer (OV Zweibrücken) und Heidemarie Böhm (OV Martinshöhe).