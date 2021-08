Do-or-die-Match, so werden die besonders wichtigen Partien im englischsprachigen Raum gerne genannt, da geht’s aufs Ganze. Eine solche hat auch Fußball-Landesligist VB Zweibrücken am Freitagabend (19.30 Uhr) zu Hause gegen den FC Fehrbach vor der Brust. Die Fehrbacher waren an den ersten beiden Spieltagen spielfrei. Für die Zweibrücker wird es nach den beiden 1:2-Niederlagen zum Saisonauftakt gegen den SC Hauenstein und am vergangenen Wochenende in der Partie gegen den SV Hinterweidenthal schon frühzeitig in der Saison etwas ungemütlich.

Genau dann nämlich, wenn man jetzt nicht gegen den ebenfalls drei Punkte einfährt. Denn bereits eine Woche später folgt die schwere Auswärtspartie beim Titelfavoriten SV Hermersberg, wenige Tage danach die Heimpartie gegen die Sportfreunde Bundenthal. Sollte die Elf von Alexander Joniks am Freitag nicht punkten, kann das bereits ein erster Knacks für die weitere Runde sein.