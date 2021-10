Ein Doppelschlag von Lukas Österreicher brachte den Kickern der VB Zweibrücken in der Fußball-Landesliga, nach wochenlanger Durststrecke, zuletzt endlich wieder einen Sieg beim 2:1-Heimerfolg gegen die SG Eppenbrunn. Damit konnte das VB-Team von Spielertrainer Alexander Joniks die SGE in der Tabelle überholen und fuhr für die fast sicher gebuchte Abstiegsrunde entscheidende Zähler ein.

Am Samstag (16 Uhr) trifft die VBZ auswärts wieder auf die SG Eppenbrunn, die vor der Saison durchaus zu den Meisterschaftskandidaten gezählt wurde. Mit einem erneuten Dreier könnte die Joniks-Truppe als Sechster (sechs Punkte) sogar noch mal in Schlagdistanz zu den Qualifikationsrängen für die Aufstiegsrunde kommen. Doch das ist zurzeit doch wohl eher Utopie für die VBZ. Viel wichtiger ist es, gegen Mannschaften wie Eppenbrunn mit Trainer Florian Opitz, sowie in den kommenden Partien gegen den FC Fehrbach und den SV Hinterweidenthal sicher zu punkten.

Landesliga-Konkurrent TSC Zweibrücken ist an diesem Wochenende spielfrei.