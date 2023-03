Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit 1:2 unterlagen die VB Zweibrücken am Sonntag in der Abstiegsrunde der Fußball-Landesliga dem VfR 07 Kirn. Der verwandelte Foulelfmeter von Lukas Österreicher (78.) genügte am Ende nicht für was Zählbares. Aber auch der direkte Verfolger aus Reichenbach kassierte zeitgleich eine Auswärtsniederlage. Somit bleibt die Positionierung im Rennen um den Ligaverbleib vorerst unverändert.

Satz mit „x“: Das war wohl nix. Die VB Zweibrücken mussten am Sonntag mit hängenden Köpfen zusehen, wie die Gäste aus Kirn ihren Auswärtssieg