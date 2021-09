Die VB Zweibrücken und Michael Müller gehen getrennte Wege. Der Co-Trainer der Fußball-Landesliga-Elf, Interimscoach der Zweiten und Teammanager der VBZ, trennten sich am Mittwochabend.

„Es passt einfach nicht mehr“, sagt der Höheinöder Müller, der auch eine Soccer-Halle in seinem Wohnort betreibt. Es bestünden Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vereinsverantwortlichen und ihm. „In der zweiten Mannschaft mache ich auch nichts mehr“, meint er. Nach dem Rücktritt von John Müller betreute er vorübergehend, aber so wenig erfolgreich wie sein Vorgänger, die VBZ-Zweite. Müller, der langjährig, auch in Zeiten der Spielgemeinschaft mit dem SV Ixheim, bei den Zweibrückern aktiv war, will nun eine Pause einlegen. „Ich habe neben dem Beruf und meiner Soccer-Halle auch noch eine Familie, die sicher in letzter Zeit etwas zu kurz gekommen ist. Ich schaue jetzt mal, was auf mich zukommt“, sagt er. Während VBZ-Pressesprecher Pascal Dahler auf Anfrage der RHEINPFALZ auf den Vorsitzenden Johannes Müller verwies, war dieser für eine Stellungnahme nicht erreichbar.