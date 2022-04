In der Abstiegsrunde der Fußball-Landesliga spielt die VB Zweibrücken am Sonntag (15 Uhr) beim Dritten VfB Kirn (15 Punkte). Die Vereinigten Bewegungsspieler starteten mit vier Punkten gut in die Abstiegsrunde und liegen derzeit auf dem zweiten Rang (16). Trügerisch, denn der Abstand zum ersten Abstiegsplatz mit dem VfB Reichenbach beträgt nur einen Zähler. „Es wird bei fünf Absteigern extrem schwer“, hatte VBZ-Spielertrainer Alexander Joniks unlängst betont. Bei fünf Teams, die derzeit nur zwei Punkte trennen, eine treffende Vorhersage.