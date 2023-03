Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Ausgangslage für die VB Zweibrücken im Abstiegsendspiel in der Landesliga-Abstiegsrunde am Samstagnachmittag gegen den VfB Reichenbach war klar: Ein Punkt reicht, um kommende Saison wieder in der Landesliga vertreten zu sein. Mit einem Kraftakt bei schwül-warmen Temperaturen erkämpften sich die Gastgeber einen 4:3 (3:1)-Sieg.

Auf „Ergebnis halten“ war die VB-Elf von Beginn an nicht aus. In Minute sechs erzielte Luca Genova, nach einem per Hacke verlängerten Pass von Jan-Niklas Krause das 1:0. Einige Anhänger