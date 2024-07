In der Nacht zum Sonntag, 7. Juli, beschädigten zwei Männer in der Von-Rosen-Straße in Zweibrücken mehrere Außenspiegel von geparkten Fahrzeugen. Laut Polizeiangaben trat das Duo gegen 0.50 Uhr gegen die Spiegel. Die Beamten konnten die Täter jedoch zunächst nicht finden.

Gegen 1.20 Uhr kam es in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem ähnlichen Vorfall. Die Täterbeschreibung stimmte mit der aus der Von-Rosen-Straße überein. Die Polizei stellte die beiden Männer im Alter von 28 und 31 Jahren fest und kontrollierte sie. Bei dem 31-Jährigen wurde ein Schlagring gefunden. Gegen beide Männer wird nun ermittelt. Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332 9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden.