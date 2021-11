Zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 7.20 Uhr haben Unbekannte im Innenhof des Hofenfels-Gymnasiums in der Zeilbäumerstraße gewütet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden aus einem Blumenbeet Pflanzen aus der Erde gerissen und in den Innenhof geworfen. Des Weiteren wurde eine Keramik-Katze zerstört, die im Beet aufgestellt war. Die Polizei gibt den Vandalismusschaden mit etwa 200 Euro an und bittet um Hinweise auf die Täter, Telefon 06332 9760.