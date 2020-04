Vandalen haben an der Breitfurter Fischerhütte am Bliestal-Freizeitweg gehaust. Laut Polizeiangaben kam es im Zeitraum zwischen Montag, 20. April, 19.30 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, zu Sachbeschädigungen. Die Täter machten sich über einen Aushangkasten und drei Fassadenlampen her. Die Schadenssumme wird mit etwa 500 Euro angegeben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg unter Telefon 06841/1060 in Verbindung zu setzen.