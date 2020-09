Arktis, die sechsjährige Stute des Bechhofers Valentin Burgard jr, beendete ihren ersten Start in einem Gruppe-Rennen auf Rang sechs. Am Samstag war Arktis, die von Marco Casamento geritten wurde, im 2400 Meter langen T. von Zastrow-Stutenpreis mit einer Siegquote von 30,40 Euro bei einem Euro Einsatz die zweitgrößte Außenseiterin. Als es nach dem Schlussbogen auf der Geraden zum Endkampf kam, setzten sich die drei favorisierten Pferde ab. Im Kampf um Platz vier musste sich die von Lennart Hammer-Hansen in Iffezheim trainierte Stute um eine Halslänge geschlagen geben und wurde Sechste. Damit verpasste sie ganz knapp einen Geldpreis, für Platz fünf hätte es 2500 Euro gegeben. Das Rennen gewann die auch von Hammer-Hansen favorisierte Zamrud vor Virginia Joy und der Starterin aus England, Rose of Kildare. Die Siegerin dieses Gruppe-II-Rennens strich 40 000 Euro ein.