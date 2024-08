In einem Gesprächskonzert stellt die Wahl-New-Yorkerin Ute Lemper ihre Lieblingslieder sowie neue Lieder vor und liest aus ihrer Biografie – am 6. September, 19 Uhr, bei der Hombuch im Homburger Saalbau.

Da Ute Lemper (60) ein ähnliches Konzert bereits im April in der Kaiserslauterer Kammgarn gab, weiß man, was man erwarten kann. Sie reflektiert über das Alter(n) und ihr Leben mit allen Höhen und Tiefen des bewegten Künstlerdaseins in einer zweistündigen Nonstop-Vorstellung. Es geht um Momente des Triumphs, die Einsamkeit und das Reisen bis zum schmerzlichen Verlust. Die Vorlage liefert Lempers 2023 erschienene Autobiografie „Die Zeitreisende“, aus der sie auch liest.

Da geht es um ihre Begegnung mit Marlene Dietrich und ihren Mut zur Selbstoffenbarung in Momenten der Trauer und der Selbstkritik. Dazu singt sie Klassiker wie das jiddische Lied „Donna Donna“ , den Musical-Song „As Time Goes By“, Edith Piafs „La vie en rose“ oder auch das durch Marlene Dietrich bekannt gewordene Antikriegslied „Sag mir, wo die Blumen sind“. Dazu kommen Stücke aus Lempers Feder wie „Nannas Lied“ oder „Time Traveller“ von ihrer 2022er CD.

Schreck in Zweibrücken

Ute Lemper war 2003 in Zweibrücken beim Festival Euroclassic zu erleben – in der Westpfalzhalle, des großen Fassungsvermögens wegen. Was wohl historisch war, denn sie sagte damals: „Oh my God, eine Turnhalle!“ – war dann aber doch sehr freundlich und gab ein großartiges Konzert. Damals verriet sie auch, wie sie komponiert: „Ich sitze zuhause am Klavier, schreibe zuerst den Text, die Musik entsteht unabhängig. Dann fange ich an, beides zusammenzuführen und einen Song zu entwerfen. Der entsteht dann ganz spontan.“

Info

Es gibt noch Karten für den Saalbau bei ticket-regional.de.