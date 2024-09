„Ich habe versucht, mein Ich zu verteidigen“, sagt sie – und man glaubt es ihr aufs Wort. Die Filmikone Uschi Glas ist am Montagabend für eine Lesung nach Homburg gekommen. Sie enthüllte dabei so einiges.

Als Uschi Glas an diesem Montagabend – es ist der 2. September – in den Saal im Homburger Siebenpfeifferhaus kommt und nach vorne zur Bühne geht, wird es ganz still. Die Gespräche