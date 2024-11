Bei den Präsidentschaftswahlen in den USA werden äußerst knappe Ergebnisse im Duell der Kandidaten Kamala Harris (Demokraten) und Donald Trump (Republikaner) erwartet. In den umkämpften Swing States – Bundesstaaten mit zuletzt wechselnden Siegern aus den beiden Lagern – könnten wenige Stimmen den Ausschlag geben. So ist es nicht auszuschließen, dass gerade die ein oder andere Stimme eines in Zweibrücken oder der Südwestpfalz lebenden US-Bürgers den Ausschlag gibt. Vorausgesetzt, er oder sie haben sich schon vor Wochen für die Wählerlisten ihres Heimatorts in den Staaten registrieren lassen.

Nach Angaben des Statistikamts waren im vergangenen Jahr in Zweibrücken 130 US-Bürger zu Hause, im Landkreis Südwestpfalz waren es 365. Nicht berücksichtigt bei den Zahlen sind Angehörige des US-Militärs.

Zweibrückens Partnerstadt Yorktown kommt heute mit einem einzigen Wahllokal aus. Nicht weiter verwunderlich bei einer Einwohnerzahl von nur 217. Die Zahl stammt aus dem Zensus 2022, ein Einwohnermeldeamt gibt es in Bundesstaat Virginia, dem Yorktown angehört, nicht. Bei der Präsidentenwahl 2020 lag in Zweibrückens Partnerstadt Donald Trump mit 50,4 Prozent der Stimmen vor Jo Biden (44,6). Auf die Präsidentschaftskandidatin der Liberalen, Jo Jorgensen, entfielen knapp drei Prozent der Stimmen. Im Bundesstaat Virginia lag der Demokrat Biden dann allerdings um gut 450.000 Stimmen vorne.