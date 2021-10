Fußball-Landesligist TSC Zweibrücken präsentiert mitten in der laufenden Saison einen weiteren Neuzugang: Der US-Amerikaner George Michael Maridis hat am Wattweiler Berg angeheuert. Am Wochenende saß der junge Kicker beim 4:0-Heimspielsieg der Landesliga-Elf gegen die SG Eppenbrunn bereits erstmals auf der Ersatzbank.

„Er ist über einen ehemaligen Spieler von mir bei uns gelandet“, sagt TSC-Trainer Peter Rubeck über den 20-Jährigen. Maridis sei zuletzt an der Eastern Illinois University in Charleston aktiv gewesen und jetzt für eineinhalb Jahre auf der Airbase in Ramstein stationiert. „Er hat schon vier Wochen bei uns mittrainiert, hat natürlich aber noch etwas Probleme mit der Sprache und der Taktik“, erklärt Rubeck weiter, der Maridis als Stürmer und auf den Außenbahnen einsetzen will.