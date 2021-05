Ein 37-jähriger Deutscher aus dem saarländischen Püttlingen (Kreis Saarlouis) ist am Appellationsgericht Metz mit der Berufung gegen seine Verurteilung vom März 2020 gescheitert. 2018 hatte der Saarländer auf seinem Privatgrundstück im lothringischen Volmünster bei Bitsch einen Nazi-Gedenkstein aufgestellt. Der schwarze Steinblock, eine Art Grabstein, der aus dem öffentlichen Raum gut einsehbar war, trug eine gravierte Inschrift, die die 17. SS-Panzergrenadier-Division „Götz von Berlichingen“ verherrlichte. Diese Einheit hatte im Zweiten Weltkrieg im Bitscher Land und in der angrenzenden Saar- und Südwestpfalz sowie an anderen Schauplätzen in Frankreich grausame Verbrechen begangen. Im März 2020 wurde der Saarländer, der laut einer Meldung der französischen Zeitung „Le Républicain Lorrain“ der Neonazi-Szene angehören soll, vom Gericht in Saargemünd zu 18 Monaten Haft verurteilt – die Hälfte davon zur Bewährung. Hinzu kommen 10.000 Euro Geldstrafe. Gegen dieses Urteil, das gegen ihn wegen Verharmlosung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesprochen wurde, war der Mann in Metz in Berufung gegangen. Das dortige Gericht bestätigte am Montag, 3. Mai, das Saargemünder Urteil von 2020 und verhängte zusätzlich eine Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro, die der Verurteilte an eine Vereinigung gegen Rassismus und Antisemitismus überwiesen muss. Der Gedenkstein wurde von der Gendarmerie entfernt.