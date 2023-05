Ab Freitag gibt es am Saarbrücker Flughafen ein neues Reiseziel: Izmir an der türkischen Ägäis. Der erste Linienflug von der Türkei kommend landet auf dem Saarbrücker Rollfeld gegen 18 Uhr. Ab dann bietet die Fluggesellschaft Sun-Express in diesem Sommer regelmäßige Linienflüge zwischen Landeshauptstadt und Izmir an. Die Region an der Westküste ist bekannt durch ihre zahlreichen antiken Städte, unter anderem Ephesus, Troja und Pergamon.