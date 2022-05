Sie ist politisch, sie ist monumental, sie umfasst das riesige Hüttengelände und erstmals auch die Stadt dazu: Die 6. Urban Art Biennale im Weltkulturerbe Völklinger Hütte im Saarland fasziniert wieder mit ihren Dimensionen. Diesmal geht es besonders hoch hinaus.

Zuerst war die Kunst ganz wild, mit Graffiti auf den U-Bahnen und an den Hauswänden in New York. Man nannte es Urban Art. Die neue rücksichtslose Kunst im öffentlichen Raum griff seit den 60er Jahren immer mehr um sich. Doch als das Weltkulturerbe Völklinger Hütte 2011 seine erste „Urban Art“ -Biennale veranstaltete und viele große, nackte, schroffe Wände bot, die man großflächig bemalen kann, war das im Prinzip widersinnig: Denn die Kunst war damit nicht mehr auf der Straße, sondern innen wie in einer Galerie. 34 Künstler aus vier Ländern wurden eingeladen. Es war die erste Schau dieser Art in Deutschland.

2022 hat der Saarbrücker Frank Krämer (52), Künstler und Kurator, für seine sechste Urban Art Biennale 76 Künstler aus 22 Ländern eingeladen. Und nach jahrelangem Bohren hat er es geschafft: Endlich geht die Kunst auch wieder dahin, wo sie herkommt – in die Stadt. Nun ist die Völklinger Innenstadt kein Quell von Schönheit, doch gerade das macht die Wandmalereien so wirkungsvoll.

Das leerstehende Bankhaus

Das leerstehende Röchling-Bankhaus der einstigen Hüttenbesitzer in der Rathausstraße zieren nun außen mehr als ein Dutzend bemalte großformatige Spanplatten des Franzosen Katre: Strahlen mit eingearbeiteten Hüttenansichten. Innen hat er einen Raum ähnlich gestaltet. Wer lieber lesen will: Der Franzose Obsolettrismes hat das Erdgeschoss in ein riesiges handgeschriebenes Buch verwandelt. Überall an den Wänden sind fein säuberlich in Linien französische Wörter und Sätze zu lesen.

Es geht um eine durchzechte Nacht, aber auch um das aktuelle politische Geschehen. Etwas Ähnliches gab es 2017 in Berlin mit „The Haus“, einem Bürokomplex, der innen komplett von Graffitikünstler gestaltet wurde, sogar Decken, Boden, Keller, Aufzüge, Toiletten. Ganz so wild ist hier (noch) nicht.

Das Bilder-Wörterbuch-Haus

Ein paar Wegbiegungen weiter, im Hüttenweg, steht meterhoch das auf den ersten Blick unscheinbarste und doch ungewöhnlichste Objekt der ganzen Ausstellung. Abgeblätterter Putz an einem Wohnhaus sieht aus wie halb zerfallene Buchseiten des „Bilder-Wörterbuchs zur Verständigung ohne Sprache - Deutsch-Russisch-Ukrainisch-Polnisch“ (40er Jahre). Schon ewig liegt das 14 Zentimeter kleine alte Buch in der Dauerausstellung der Hütte, kaum beachtet. Doch die russischen Künstler des Kollektivs Frukty (Frucht) sahen es und wollten es – weil es ja ein brandaktuelles Thema ist – auf eine Wand bringen. Sie bieten nun ein ungewohntes Zeugnis der Zerrissenheit unserer Welt.

Die größte Arbeit jenseits der Hütte ist es jedoch nicht, das ist das 600 Quadratmeter große Porträt, das Hendrik Beikirch aus Konstanz auf eine Hauswand hinter der Unterführung zur Hütte malte: Es zeigt Kaya Urhan (85). Der Türke ist heute der berühmteste ehemalige Hüttenarbeiter. Immer wieder erzählt er bei Veranstaltungen von früher. Das Gemälde wird auf Dauer bleiben – ebenso wie das mit über 3000 Quadratmetern größte Kunstwerk in der Hütte, das man eigentlich gar nicht bemerkt: Es befindet sich auf dem Dach der Möllerhalle.

Die Botschaft auf dem Dach

Sehen kann es nur, wer viele Stufen steigt. Auf der Aussichtsplattform in 45 Meter Höhe angekommen, erkennt man es zwar. Doch die verschnörkelten Buchstaben zu entziffern, ist nicht so leicht: „Defund the War Machine“, kein Geld mehr für die Kriegsmaschine, schickt der britische Künstler Roadsworth als Botschaft in die Welt.

Natürlich ist es unfair, die vielen Objekte in Innern der Möllerhalle nicht zu erwähnen, wo mit der Holländerin Nick La Rock ( 52) auch eine Frau präsent ist, die schon bei der ersten Urban Art dabei war, aber die ungewöhnlichsten Stücke sind eben woanders. In der Erzhalle hat der Franzose Maxime Drouet einen 23 Meter langen schwarzen Zug an die Wand gemalt – mit geklauten Fenstern und Türen aus echten Zügen, die er als Glassprüherei zu mal sanften, mal wilden Bildern macht. Eine wunderschöne Hommage an die Anfänge der Urban Art.

Info

Urban Art Biennale, Weltkulturerbe Völklinger Hütte, bis 6. November, täglich 10 bis 19 Uhr, Eintritt 17 Euro, ermäßigt 15 Euro, bis 18 Jahre ist er Eintritt frei. Man braucht festes Schuhwerk, mindestens vier Stunden Zeit, sollte schwindelfrei sein und gut Treppen steigen können. Der komplette Parcours (Hütte und Innenstadt) ist etwa sieben Kilometer lang.