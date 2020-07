Es gibt Zweibrücker, die behaupten ernsthaft, es sei in ihre DNA übergegangen: letztes Wochenende im Juli, drei Tage Stadtfest. Seit 1980 ist das so. Dass das Fest der Feste 2020 ausfallen muss, macht den Corona-Virus noch einmal unwirklicher. Eins kann uns aber niemand nehmen: grandiose Erinnerungen – und Vorfreude auf die ganz bestimmt kommende, nächste große City-Sause. Um den Erinnerungen Nahrung zu geben, haben wir kurz mal in unsere RHEINPFALZ-Fotokiste gegriffen. „Weeschde noch …? Wann wa’n das?“ Stadtfestimpressionen.

Geh’ ma zum Burgi? Burkhard Zahn, ein Stadtfest-Original. Foto: Joachim Steinmetz/NGen Heidi, wink emol, ich sieh dich net. Stadtfest-Geschiebe in der Fußgängerzone, 2009. Foto: SteinmJ/NGen Verblichenes: Die Lösung des Koffer-Spiels 2007 hieß City-Outlet. Foto: Jo Steinmetz/NGen Über die Brücke geh’n: Ingrid Peters hatte 2007 sogar – Zweibrücken – mehr zur Auswahl. Foto: Jo Steinmetz/NGen Bääähhh. Kiss Forever Band, 2008. Foto: SteinmJ/NGen Coronavirus? Da war doch schon mal was? 2008 warfen sich Florian Jahn und Rene Schindler mit „Schweinegrippen-Schutzmasken“ ins Gedränge. Foto: SteinmJ/NGen Im Fernseher sieht der aa greßer aus: Thomas Anders 2006 auf der Hauptbühne am Alexanderplatz. Foto: Jo Steinmetz/NGen Skandal: Striptease-Tänzerinnen 2011 auf der Rockbühne. Foto: SteinmJ/NGen Jetzt aber wieder Hochkultur: de Eddi sing. Klar, Eddi Eisenbarth singt immer am Stadtfest. Foto: SteinmJ/NGen Ach Gott, was war dess nass: Stadtfest-Schauer 2010. Foto: SteinmJ/NGen Auf die Schnelle, deutsche Welle: Hubert Kah, 2013. Foto: SteinmJ/NGen Übersetzung für Stadtfest: deheem die Freunde treffen. Einer von vielen Treffpunkten, der Handballer-Stammtisch der SV64er, 2017. Foto: Joachim Steinmetz/NGen Schon wieder sechs Jahre her: Gildo Horn und die orthopädischen Strümpfe fetzten 2014 über die Stadtfest-Bühne. Foto: Steinmetz/NGen Ausgelassene Stimmung 2013. Foto: Jo Ein Höhepunkt: ganz oben gondeln im Riesenrad vorm Schloss, 2017. Foto: Jo Abstandsregeln? 2017 war daran nicht zu denken. Blick vom Rathaus auf den Herzogsplatz. Foto: Jo Abwärts geht’s. Aber mit viel Spass’ 2016 auf dem Schlossplatz. Foto: Jo Und immer wieder: ein Hoch auf die Freundschaft. Steven Strobel 2015 ganz oben. Foto: Jo Unser Stadtfeschd - eenfach scheen! Archivfotos: Steinmetz Foto 1 von 20