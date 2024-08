Das Unwetter am Donnerstagabend hat ein Ferienlager in Bexbach vollkommen verwüstet. Wie die Polizei berichtet, verbrachte eine Jugendgemeinde aus Baden-Württemberg auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände ihre Ferien. Als das Unwetter samt Starkregen und Sturmböen am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr über das Areal fegte, befand sich keiner der Ferienfreizeit-Teilnehmer mehr vor Ort. Sie waren zwecks Ausflug mit auswärtiger Übernachtung unterwegs. Lediglich drei Betreuer waren beim Unwetter vor Ort, sie blieben laut Polizei unverletzt. Das Unwetter beschädigte zahlreiche große Schlafzelte, Camping-Utensilien sowie die persönlichen Gegenstände der Freizeit-Teilnehmer. Der genaue Sachschaden sei derzeit noch unklar. Ebenso offen ist, ob das Ferienlager fortgesetzt werden kann oder aber ob die insgesamt 76 Jugendlichen und 30 Betreuer nun die Heimreise nach Baden-Württemberg antreten müssen.