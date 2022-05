Die Zweibrücker Feuerwehr musste in der Nacht auf Freitag zu diversen Unwetter-Einsätzen ausrücken. Ab 22 Uhr wurden die Helfer zu 13 Notfällen gerufen.

Besonders drastisch war die Situation auf der Sickingerhöhstraße, die auch Landesstraße 469 heißt. Am Ortsausgang Richtung Oberauerbach war die Straße nach schwerem Hagelschauer und darauf folgendem Hangrutsch auf rund 120 Metern Länge voller Geröll und Schlamm und damit unpassierbar. Laut Stadtfeuerwehrinspekteur Frank Theisinger begann mitten in der Nacht der Notdienst des Umwelt- und Servicebetriebs Zweibrücken (UBZ) mit mehreren Helfern und schweren Maschinen, die Straße nach Oberauerbach zu räumen. Am Freitagmorgen, 20. Mai, war die Sickingerhöhstraße für den Berufsverkehr wieder befahrbar. Der Ortsverband Zweibrücken des Technischen Hilfswerks (THW) verteilte an Anwohner in der Sickingerhöhstraße leihweise Sandsäcke, damit die Leute bei den nächsten schon angekündigten Regenfällen ihre Häuser schützen können. Die Einsatzmaßnahmen waren am frühen Freitagmorgen gegen 1 Uhr beendet.

In mehreren Häusern in Niederauerbach und Ernstweiler ist Wasser in Keller gelaufen. In diesen Bereichen der Stadt waren auch einige Straßen mit Wasser überflutet und wurden Gullydeckel herausgedrückt. Die Zweibrücker Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und 35 Angehörigen im Einsatz, um Keller leer zu pumpen und die Straßen wieder befahrbar zu machen. Bei einem Industriebetrieb in der Homburger Straße wurde durch Wassereinbruch die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Feuerwehr kontrollierte den Bereich und musste dort nicht mehr eingreifen. Personen kamen bei dem nächtlichen Unwetter nach Theisingers Angaben nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Zweibrücker Feuerwehr derzeit noch nicht beziffern.

Schlamm-Massen in Einöd und Schwarzenbach

Auch in Einöd und Schwarzenbach hat das Unwetter am Donnerstagabend heftig gewütet. Bis Freitagmittag mussten dort Straßen von Schlamm und Geröll befreit werden. In Homburg bekamen einige abgestellte Autos Dellen von großen Hagelkörnern.

Für das weitere Wochenende kündigt das Zweibrücker Wetterstudio Lang eine Wetterberuhigung an: Es soll durchweg freundlich werden – bei 23 Grad am Samstag und 25 Grad am Sonntag.