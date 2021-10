In der ruhigen Ernstweiler Nebenstraße Köhlstraße nutzten Diebe in der Nacht zum Samstag eine Gelegenheit. Sie öffneten und durchwühlten einen dort abgestellten, nicht abgeschlossenen Skoda Octavia, entwendeten schließlich eine Sporttasche mit der Aufschrift „Bauhaus“, eine 10er-Karte für das Zweibrücker Badeparadies und eine Ray-Ban-Sonnenbrille. Nach Polizei-Angaben ereignete sich der Diebstahl zwischen 0.30 und 1.30 Uhr am frühen Samstagmorgen. Sie bittet Zeugen, sich zu melden: Telefon 06332 9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.