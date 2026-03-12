Der Ausbau der Pirmasenser Straße in Zweibrücken dauert länger als ursprünglich geplant. Inzwischen ist bekannt, wann das nächste Teilstück gesperrt wird.

Das Ende der Arbeiten in der Pirmasenser Straße zwischen Dorndorf-Kreuzung und dem neuen Lidl-Einkaufsmarkt gegenüber des Gasthauses Sutter verzögert sich. „Durch unvorhersehbare Ereignisse wird sich die Bauzeit um circa vier Wochen verlängern“, sagt Rathaussprecher Jens John. Demnach hätten mehr Leitungen als geplant umgelegt werden müssen. Zudem seien Entwässerungsleitungen entdeckt worden, von denen man zuvor nichts gewusst habe. Derzeit werden im zweiten Bauabschnitt die Rinnen und Bordsteine gesetzt. Für den Ausbau ist eine Summe von 1,8 Millionen Euro veranschlagt, finanziert durch wiederkehrende Beiträge. Ob der geplante Kostenrahmen eingehalten wird, kann laut John erst mit der Schlussrechnung gesagt werden.

Straße wird auf rund 300 Metern Länge erneuert

Vor Start der Arbeiten hatte die Stadt mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet. Der erste Bauabschnitt ab der Einmündung Schneiderbergstraße war parallel zur Errichtung des Discountermarktes erledigt worden. Abschnitt zwei soll bis zum Ende der 14. Kalenderwoche – das ist die Woche ab 30. März – abgeschlossen sein. Danach beginnt der dritte und letzte Bauabschnitt. Dieser erstreckt sich von der Dorndorf-Kreuzung bis zur Einmündung in die Contwigerhangstraße, dafür ist John zufolge eine Bauzeit von acht Wochen vorgesehen. Bis Ende Mai soll die komplette Maßnahme fertiggestellt sein und die auf 300 Metern erneuerte Pirmasenser Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.