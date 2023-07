Warum ist die Bibliotheca Bipontina so wichtig, warum muss sie in Zweibrücken bleiben? Eine Expertin für Handschriften des Mittelalters und der frühen Neuzeit erklärt im Interview, warum die reich bestückte Bibliothek der Herzöge untrennbar zu Zweibrücken gehört.

Was sich im Vorfeld im Stillen angedeutet hatte, platzte am Montag in der Sitzung des Verbandsgemeinderats Rodalben: Der Rat stellte sich einmütig gegen den geplanten Neubau des Wasserwerks Pirmasens.

Wer die Bodega Estación im Pirmaseneser Hauptbahnhof im August betreten wird, kann kaum noch Ähnlichkeiten mit dem Ambiente der vor fast zehn Jahren eröffneten Sportsbar erkennen. Fast alles haben die Kuba stammenden Betreiber neu gemacht.

Die komplexe Klimatisierung der Alten Post sorgt wieder für Probleme. Bei einem Konzert wurde es sogar so warm, dass ein Besucher kollabierte.

Müssen wiederkehrende Ausbaubeiträge für ein Grundstück bezahlt werden, das gar nicht an eine Straße angrenzt? Jetzt wird in Rimschweiler eine Gartenbesitzerin zur Kasse gebeten.

In der kommenden Woche soll der Abriss eines Nachbargebäudes der früheren Pirmasenser Kaufhalle in die entscheidende Phase gehen. „Wir konnten alle hindernden Umstände beseitigen“, vermeldet Architekt Christoph Arnold.

Die Stadt Zweibrücken will ihren Busbahnhof umbauen. Dort soll ein zentraler Platz für moderne Formen der Mobilität entstehen, der E-Ladestationen, Car-Sharing-Möglichkeiten und den Fahrradverkehr mit einbezieht.

Verschiedene Dörfer haben Pläne in der Schublade, wie sie in den Klimaschutz investieren möchten. In der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben werden entsprechende Fördergelder vom Land jetzt aber ausschließlich in ein einziges Vorhaben gesteckt.

Bei Winterbach soll auf etwa 25 Hektar Ackerland in der Nähe des Herrenwalderhofes ein Solarpark angelegt werden.

Einen unappetitlichen Fund hat eine Spaziergängerin in der vergangenen Woche im Bereich der Zufahrt B10 und Beckenhof gemacht: Schlachtabfälle von Schafen.