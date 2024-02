Eine wilde Verfolgungsjagd samt Unfall und anschließender Festnahme hat sich am Sonntagabend auf der Autobahn 6 ereignet. Als Beamte des Hauptzollamts einen Ford Mondeo mit französischem Kennzeichen kontrollieren wollten, sei dessen Fahrer geflüchtet und habe beim Autobahnkreuz Neunkirchen die Leitplanke gestreift. Wie die Polizei berichtet, hat der Fahrer die Beamten abgehängt, als er an der Anschlussstelle St. Ingbert-Rohrbach von der Autobahn abfuhr. Stattdessen haben Anwohner den mutmaßlich unter Drogen stehenden Fahrer weiter verfolgt. So lange, bis die Polizei den Fahrer schließlich festnehmen konnte. Der Fahrer steht im Verdacht, keinen Führerschein zu haben und unter Drogeneinfluss zu stehen, so die Polizei. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei hat mehrere Strafverfahren gegen den Fahrer eingeleitet. Zeugen, die etwas mitbekommen haben oder durch das Fahrverhalten des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894 1090 zu melden.