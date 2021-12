Am Zweibrücker Wasserturm hielt die Polizei am Sonntag gegen 22.15 Uhr einen 35-jährigen Autofahrer an, der sichtlich unter Drogen stand. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf die Stoffgruppe Amphetamin. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Im eingeleiteten Bußgeldverfahren drohen ihm ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot, wie die Polizei Zweibrücken mitteilt.