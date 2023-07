Drogenberauscht und ohne Führerschein hat sich ein 21-jähriger Saarbrücker am Sonntagabend in Homburg eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Wie die Beamten mitteilen, brauste der junge Mann mit seinem Opel Corsa davon, als er gegen 22 Uhr in der Neuen Industriestraße unweit des Johanneums in eine Polizeikontrolle geriet. Mehrere Einsatzfahrzeuge verfolgten den Flüchtenden auf zweieinhalb Kilometer Strecke. Der Corsa raste dabei unter anderem auf Fahrrad- und Feldwegen und gefährdete einen Radfahrer. Als die Polizei das Auto schließlich stoppte, rannten der Fahrer und drei weitere Insassen weg. Polizisten stellten den 21-Jährigen. Dieser hatte keinen Führerschein und stand unter Drogeneinfluss. Obendrein sei der Opel Corsa nicht ordnungsgemäß zugelassen gewesen.