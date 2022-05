Von einem „uneinsichtigen E-Scooter-Fahrer“ hat die Zweibrücker Polizei zu berichten. In der Homburger Straße sei am frühen Sonntagmorgen, 29. Mai, der 22-jährige Fahrer eines Elektrorollers aufgefallen, der offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden habe. Einen Drogenvortest habe er abgelehnt, was ihn aber nicht vor der Entnahme einer Blutprobe bewahrte. Gegen diese polizeilichen Maßnahmen habe er sich gesträubt; die Beamten mussten nach eigener Aussage „körperliche Gewalt anwenden“. Dies wiederum habe zur „Einleitung eines Strafverfahrens wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte“ gegen den Mann geführt. Wegen der Rollerfahrt unter mutmaßlichem Drogeneinfluss drohe dem 22-Jährigen nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.