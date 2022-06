In der Nacht zum Sonntag gegen 0.40 Uhr wurde in der Gottlieb-Daimler-Straße ein 27-Jähriger dabei beobachtet, wie er augenscheinlich unter Drogeneinfluss einen Elektroroller fuhr. Einen Vortest lehnte der junge Mann ab, so dass direkt eine Blutentnahme angeordnet wurde, deren Ergebnis positiv ausfiel. Es stellte sich außerdem heraus, dass der Elektroroller nicht versichert war. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet, bei dem ein Bußgeld von 500 Euro droht, außerdem wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Das teilt die Polizei mit.