Am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr kontrollierte die Zweibrücker Funkstreife in der Straße Unterer Hornbachstaden in Bubenhausen einen Autofahrer, bei dem die Polizisten Anzeichen von drogenspezifischen Ausfallerscheinungen festgestellt hatten. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Die Beamten ließen daraufhin bei dem Mann eine Blutprobe entnehmen und stellten die Autoschlüssel sicher. Den Autofahrer erwartet nun nach Angaben der Polizei eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.