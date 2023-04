Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Manchmo dauerds hald e bisje länger, bis mass kapiere duud! Jedes Mol, wammer an de Mannlich-Pladz komm sinn, had unser Babbe gesaad: Dess is de Schuldebuggel, so hannse domols dezu gesaad!“