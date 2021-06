Tja, Herrschaften, das ist die Härte, aber wie schon das Sprichwort sagt, schützt Alter vor Torheit nicht. „Es Luiche“, unser aller Dienstmann Nummer 1, war mit seinem Dasein als stoisch Herumsitzender wohl doch nicht so zufrieden, wie wir alle dachten. Nach Informationen dieser Zeitung hat er sich schon geraume Zeit nach einer besseren Hälfte umgeschaut und geparshipt.

In Saarlouis ist er schließlich fündig geworden, mit seiner Internet-Bekannten „Es Luwies“ will er jetzt sogar den Hafen der Ehe ansteuern. Wie auf dem Lichtbild zu sehen ist, hat eine Transportfirma aus Saarlouis schon einiges an Krempel der auserwählten Dame angekarrt (inklusive orangefarbenem Badeanzug), sie selbst will in den kommenden Tagen neben der bekannten historischen Persönlichkeit Platz nehmen.

Da sie nicht ganz so wetterfest ist wie ihr Zukünftiger, hat sie sich vorsichtshalber ein gestreiftes Zelt aufbauen lassen. Die kirchliche Trauung in der unweit gelegenen Alexanderkirche soll jetzt am Samstag um 13 Uhr über die Bühne gehen. Alle Zweibrücker sind dazu herzlich eingeladen.