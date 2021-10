Do bische platt: In Dubai wollde se es Minchner Okdoberfeschd klaue.

Geschder Owend war de Paul mol widder schwer in Fahrt. Mir hann beim Bruno unser Feierowendschöppche gedrunk un dort gesess, wo mer immer sitze, wann mer dort sitze. De Bruno war noch beim Zappe, do hat de Paul schunn losgeleet un mit de Fauschd uff de Tresen gehau, dass die Bierdeckel gehupst sinn. Hanner des geles, hat er gekrisch, hanner des geles! Ei ich les viel, wann de Daa lang is, hab ich gesaat, was reeschd de dich dann so uff, Paul? Ei iwwers Okdoberfeschd, hat er als weider gekrisch, do werd doch de Hund hinnerm Owe verickt! Es hat noch e bissje gedauert, bis klar war, wesweje er so e Wut hat: In de Zeidung hätt gestann, dass „Oktoberfest“ jetzat e geschitzdie Marke wär un bloß in Minche gefeiert werre derft. Des is doch mol widder typisch fer die Doofnase in Brissel, hat er gedoobt. Des heeßt doch nix anneres, wie dass mir bei uns kee Oktdoberfeschd meh feiere derfe!

Eewe net, hab ich„m widersproch. De Markeschutz gelt bloß fer des große Volksfeschd uff de Wiesn, net fer die klenne Bierfeschde, die mer in dem Monat iwwerall feiert. Die EU hat des bloß beschloss, weil de Scheich in Dubai e Ersatzfeschd fer die Wiesn veanschdalde wolld, die ah desjohr widder weje de Corona ausfallt. Also kee Angschd, Paul, du kannsch weider dei Schobbe drunne an de Schließ odder sunschwo drinke. Ei des wär jo noch schenner, wann mer fer e Moas Bier exdra nunner in die Sahara fliehe missd, had er sich beruhischd, die Wiesn is jetzat halt mol e bayrische Erfinnung un hat nix mi„m Orient se duun. Do hasche Recht, hab ich gesaat, awwer mir Pälzer hann do ah e Wördche mitseredde, gell. Genau genumm, hat sich nämlich enner vun uns des Okdoberfeschd ausgedenkt. Un dannn hab ich denne zwee Saufnase, em Bruno un em Paul vezählt, dass nimmande annerschder wie de Könisch Max vun Bayern, der in Zweebricke uffgewachs un unser ledschder Herzoch gewest is, die Wiesn erfunn hat. Er hat nämlich 1810 die Hochzeit vum Kronprinz Ludwisch un seiner Theres mit enner zinfdische Biergaudi an de Isar gefeiert. Die Minchener ware dodevun so begeischdert, dass se denne Platz Theresiewies geheeß un jedes Johr des Feschd widderholt hann, bis ne eewe die Corona ins Bier geschbauzd hat.

Also hann eischendlich mir do in de Palz des Patent fer des Okdoberfeschd, hat sich de Bruno gefreed un mit seim Wischlumbe die Thek poliert. Ei basse uff, hat do de Paul gemennt, mir kennde doch bei de EU in Brissel ah unser Feierowendschöppche als Marke anmelle. Jo, hab ich„m zugeschdimmt, un„m Bruno sei Wischlumbe werd dann vun de UNESCO zum Weltkuldurerbe erklärt.