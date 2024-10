Wie kann der Alexanderplatz schöner und einladender werden, ohne ihn völlig umzubauen? Zur Beantwortung dieser Frage sind auch die Zweibrücker eingeladen, und zwar in Form einer Bürgerbeteiligung am Freitag, 18. Oktober, von 11 bis 15 Uhr vor Ort, also auf dem Alexanderplatz.

Hintergrund ist, dass die Stadt im Rahmen des Bundesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ Fördergeld für Maßnahmen am Alexanderplatz einsetzen kann. Dazu wurden in den vergangenen Monaten Vorschläge erarbeitet, die jetzt den Zweibrücker Bürgerinnen und Bürgern präsentiert und zur Diskussion gestellt werden. Der Alexanderplatz, so die Stadt, sei die gute Stube Zweibrückens: Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt und zahlreiche Feste spielen sich hier ab. Bänke am Wasserspiel laden zum Sitzen ein, der nahe Busbahnhof sorgt für zusätzliches Treiben.

Die Stadt betont, dass der Alexanderplatz nicht komplett neu erfunden werden soll, sondern ergänzt um Elemente, die den Treffpunkt-Charakter stärken. Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gewerbetreibende der Innenstadt können sich am Freitag, 18. Oktober, informieren, eigene Ideen einbringen und über die Vorschläge mit den Planerinnen und Planern der Stadtverwaltung und des Büros Rittmannsperger diskutieren. Vorgesehen sind Rundgänge in kleinen Gruppen zu vier großen Transparenten, in die mögliche Gestaltungselemente perspektivisch eingefügt sind. Zusätzliche Sitzmöbel, Grünelemente und weitere Bausteine werden darauf symbolisch dargestellt.