Die ungenützten Flüchtlingshäuschen auf dem Flugplatz Zweibrücken kosten den Steuerzahler 18.000 Euro im Monat. Im Mai sollen sie wegkommen. Das kostet 1,2 Millionen Euro.

2,3 Millionen Euro haben die 40 Doppelhäuschen auf dem Flugplatz Zweibrücken das Land gekostet. Vor zehn Jahren wurden sie als Notunterkünfte für syrische Flüchtlinge angeschafft. Genutzt wurden sie allerdings kaum.

18.000 Euro kosten die verwaisten Betonshelter den Steuerzahler jeden Monat: Miete, Grundsteuer und Betriebskosten. 1,2 Millionen Euro wird es kosten, sie wieder vom Flugplatz wegzuschaffen. „Darin enthalten sind Baukosten zur Herrichtung der Aufstellflächen an den Standorten der Bundespolizei, Transportkosten und die Rückbaukosten der Flächen am Flughafen Zweibrücken“, erklärt eine Sprecherin der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Die Kosten trägt die Bundespolizei, der das Land die Shelter geschenkt hat, nachdem sich kein Käufer dafür gefunden hatte.

Abtransport vor sieben Jahren angekündigt

Noch im Mai will die Bundespolizei die Häuschen abtransportieren lassen. Sie will die Shelter als Lagerflächen an ihren Standorten in Eschwege, Frankfurt, Rotenburg an der Fulda und Rosenheim nutzen. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben rechnet damit, dass der Abtransport bis Ende August abgeschlossen ist. Schließlich müssen die 40 Doppelhäuschen voneinander getrennt, in Teile zerlegt und dann jeweils einzeln mit Lkws zu den neuen Standorten gefahren werden. 80 Einzelfahrten also – plus Aufbau am neuen Platz.

Erstmals angekündigt hat die Bundespolizei den Abtransport der Häuschen 2019. Schließlich sollten die Flüchtlingshäuser im Oktober abgebaut werden sollen – vor einem halben Jahr. Doch daraus wurde nichts, weil sich das Vergabeverfahren für die Liefer- und Transportleistung mehr in die Länge gezogen hatte als geplant. „Aufgrund der notwendigen EU-weiten Ausschreibung der Transport- und Montageleistungen verzögerte sich die ursprünglich geplante Umsetzung der Shelter“, ergänzt die Bima-Sprecherin. Mit dem Abtransport wurde schließlich eine Firma aus Andernach bei Koblenz beauftragt.