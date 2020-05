Die Homburger Universitätskliniken lockern ab Montag, 18. Mai, ihre Besuchsregelungen. Dann wird in den meisten Bereichen einmal täglich ein Besucher pro Patient eingelassen – zwischen 15 und 18 Uhr für höchstens eine Stunde. Diese Regelung, so der Ärztliche Direktor Wolfgang Reith, gelte in den meisten Fällen. Allerdings seien in den sogenannten hochreinen Bereichen mit speziellen Hygienerichtlinien auch weiterhin keine Besuche erlaubt. Dies diene dem Schutz der Patienten. Ab Montag entfallen auch die Einfahrtsbeschränkungen auf das Homburger Uni-Gelände, die Kontrolle der Zufahrtswege werde eingestellt. Aber in den einzelnen Kliniken werde am Eingang kontrolliert. Besucher müssen sich an den Pforten anmelden.