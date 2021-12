Für Montag bis Mittwoch, 20. bis 22. Dezember, organisiert das Homburger Uniklinikum eine öffentliche Corona-Impfaktion mit 1000 Terminen. An allen drei Tagen wird jeweils von 9 Uhr bis 18 Uhr geimpft. Ein Termin zur Impfung an den Kliniken muss vorab online über www.uks.eu/impfaktion gebucht werden. Impfungen ohne Termin werden bei dieser Aktion nicht angeboten. Telefonische Anmeldungen werden aus organisatorischen Gründen nicht angenommen. Verabreicht werden die Vakzine von Biontech und Moderna. Bis Weihnachten will die Uni all ihren Beschäftigten und Studierenden auf dem Homburger Campus ein Impfangebot unterbreiten. Dieses wird nun durch die dreitägige öffentliche Aktion für jedermann vom 20. bis 22. Dezember ausgeweitet.