Seit Donnerstagabend, 10. Februar, 21 Uhr, wurde der 42-jährige Patient Michael Hemm nicht mehr in den Homburger Universitätskliniken gesehen, in denen er zuletzt in stationärer Behandlung war. Die Polizei beschreibt den Vermissten als etwa 1,75 Meter groß und korpulent. Michael Hemm hat sein langes, hellbraunes Haar zu einem Zopf gebunden. Zuletzt trug er schwarze Plastik-Hausschuhe („Crocs“) und einen gestreiften Schlafanzug. Die Polizei mag nicht ausschließen, dass der 42-Jährige sich in einer hilflosen Lage befindet oder dass ihm ein Unglück zugestoßen sein könnte. Um Hinweise bittet die Polizeiinspektion Homburg unter Telefon 06841 1060. Zeugen können sich aber auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.