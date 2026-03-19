Warum funktionieren viele Paarbeziehungen nicht? Das fragt sich unsere Kolumnistin. Und denkt an ihre 50 Jahre alten Freundinnen, die genau wissen, was sie nicht mehr wollen.

Es ist eine Krux mit den Beziehungen um mich rum. Also mit den Paarbeziehungen, meine ich. Ich kenne nur ganz wenige Paare, die so richtig froh miteinander und gerne zusammen sind. Die mit Wertschätzung und Freude übereinander reden. Denen ich es abnehme, dass sie immer noch gerne zusammen oder eben auch gerne verheiratet sind. Bei einigen weiß ich genau, dass die Frauen unglücklich sind. Und meistens, wenn sie sich dann trennen, fallen die Männer aus allen Wolken und sind der Ansicht, es sei doch eigentlich alles in Ordnung gewesen – obwohl die Frauen schon jahrelang unzufrieden waren.

Eine enge Freundin hat sich mit ihrem Partner einen Traum erfüllt: In einer Stadt, in der die Immobilienpreise astronomisch sind, haben sie ein Haus gekauft und renoviert. Über drei Jahre fast jede Minute Freizeit in das Projekt gesteckt. Und als Patchwork-Familie mit drei Jungs noch den Alltag gewuppt. Als das Haus fertig war, war es die Beziehung auch. Dann ging der Ärger erst richtig los, als zu klären war, wer nun wem was schuldet. Ein zermürbender Prozess. Mehr als zwei Jahre ist die Trennung nun her. Sie hätte eigentlich gerne nochmal einen Partner. Aber wenn man Anfang 50 ist, weiß man eben auch ziemlich genau, was man alles nicht mehr will, und das macht es dann schwierig.

In diesen Fällen hat es nicht geklappt

Eine andere Freundin hat sich nach acht Jahren Ehe scheiden lassen, weil er zwar – genau wie sie – ein Kind wollte. Aber dann war sie ihm zu viel Mama und zu wenig Frau. Und das Kind war ja doch auch ganz schön anstrengend. Das Baby brüllte ab und zu, kackte in die Windel und stellte das Leben der beiden ziemlich auf den Kopf. Da orientierte er sich neu, wie er es nannte, und zog vier Straßen weiter zu seiner Jugendliebe. Eigentlich war die auch schon immer die Richtige. Meine Freundin war lange Single, das Baby ist mittlerweile ein freundlicher Teenager und sie hätte eigentlich gerne nochmal einen Partner. Aber sie ist nun eben auch Anfang 50 und weiß ziemlich genau, was sie alles nicht mehr will, und das macht es dann schwierig.

Eine weitere Freundin hat sich überrumpeln lassen vom Elan ihres Partners, der unbedingt ein Haus auf dem Land bauen wollte. In süddeutscher Abgeschiedenheit. Man kann sich ja alles für eine Weile schönreden, zumal mit kleinem Kind, das dann einen großen Garten hat und mit vielen anderen Kindern auf der Dorfstraße spielen kann. Sie ist internationale Politikwissenschaftlerin. Eine umfassend gebildete Weltbürgerin. Er aber gar nicht. Drei Jahre hat er das Haus gebaut und die Baustelle der Beziehung vorgezogen. Mit den Nachbarn abends gegrillt. Während sie zu Hause Kind, Haushalt und ihre Vollzeitstelle im Homeoffice unter einen Hut zu bringen versuchte, zischte er „paar Bierchen“ mit der Nachbarschaft der Baustelle. Die Bierchen wurden immer mehr – und die Beziehung immer weniger. Die Enge des Dorfes nahm ihr die Luft zum Atmen, während er sein Biotop gefunden hatte. Sie haben sich vor drei Jahren getrennt. Eigentlich hätte sie gerne nochmal einen Partner. Aber sie ist jetzt Anfang 50 und weiß ziemlich genau… Sie wissen schon.

Ratschlag für die Männer: Fangt an zu reden!

Aber für kluge, selbstbewusste und unabhängige Frauen ist da nicht so viel los mit Männern. Ich sag es nur ungern, aber viele Männer finden so emanzipierte Frauen eher bedrohlich als attraktiv. Und das größte Hemmnis für gelingende Beziehungen ist fehlende Kommunikation. Jungs, das müsst Ihr jetzt leider aushalten: Macht den Mund auf! Fangt an zu fragen. Interessiert euch für eure Frauen und dafür, wie es ihnen geht. Fangt an zu reden! Also mit Sätzen, die zum Beispiel beginnen mit: „Es macht mich traurig oder ratlos, wenn…“, oder: „Ich freue mich darauf, mit dir…“, oder „Als wir uns gestern gestritten haben, hat es mich verletzt, dass…“

Es hat sich übrigens niemand auf meine Frage hin gemeldet, ob Frauen genauso schlecht küssen wie Männer. An der Antwort bin ich nach wie vor interessiert. Ich bin zwar nicht vom Dr.-Sommer-Team, aber ernsthaft interessiert an spannenden Nachfragen.