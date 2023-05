Sein 100. Jubiläum feiert der Zweibrücker Pfingstmarkt dieses Wochenende. Schausteller wie Besucher sind zufrieden. Wenn da nur nicht die gestiegenen Preise wären.

Beim RSC Fehrbach herrscht Unruhe. Im April wurde überraschend ein junger Ringer zum Vorsitzenden gewählt. Die Wahl muss wiederholt werden, weil die Einladung zur Mitgliederversammlung fehlerhaft war.

In den Pirmasenser Eiscafés hat die Saison Fahrt aufgenommen. Wir haben uns umgehört, was in diesem Jahr an neuen Sorten in den Becher oder auf die Waffel kommt.

Falsch verstandene Tierliebe führe oft zum Tod von Tierbabys in der Brut- und Setzzeit. Die Tierrettung Contwig ist „schockiert, wie manche Menschen mit Jungtieren umgehen“.

40 Jahre lang hat Jitka Mayer in Zweibrücken Ärmel gekürzt, Hosen enger gemacht, Schulterpartien verbreitert. Nach einer Schulterverletzung ist nun Schluss.

Eigentlich könnte der Althornbacher Kindergarten-Anbau schon lange stehen – eigentlich. Immer wieder wurde das Bauvorhaben ausgebremst. Und nun gibt es erneut Probleme.

Die Südwestpfalz ist keine Weingegend. Doch mit einem ungewöhnlichen Angebot hat Winterbach am Wochenende ins Schwarze getroffen.

Ein früherer Zweibrücker Oberbürgermeister hat einst im Radio Platten aufgelegt. „Deutsche Schnulzen“, wie unser Mundart-Kolumnist Wolfgang Ohler mit einem Augenzwinkern bedauert.

Ein Unbekannter hat auf dem Zweibrücker Hauptfriedhof 13 Pflanzen auf einem Grab ausgegraben und gestohlen.

Der Zweibrücker Roland Zadra ist unter den 50 besten Hoteliers in Deutschland.

Die Winzlerin Alena Bimber hat bei der Kegel-Weltmeisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft die Bronze-Medaille gewonnen. Wir haben mit ihr gesprochen.

Am Mittwoch beginnen auf Maria Rosenberg die Wallfahrtstage. Bis Sonntag werden über 2000 Pilger erwartet.

Obwohl es vereinzelt Schlägereien gab, spricht die Polizei von einem friedlichen Kienholzfest in Münchweiler.