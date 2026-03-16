Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 18.15 Uhr in der Oselbachstraße ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht. Der Fahrer eines Kleinkraftrads kam laut Polizei aus der Römerstraße, missachtete an der Kreuzung Oselbachstraße die Vorfahrt einer 84-jährigen Autofahrerin, und es kam zum Zusammenstoß. Nach dem Unfall tauschten die Beteiligten die Personalien aus, ohne die Polizei zu verständigen. Der Kraftradfahrer schrieb seine vermeintlichen Personalien auf einen Zettel und gab diesen der 84-Jährigen. Im Nachhinein stellte sich dann heraus, dass die aufgeschriebenen Personalien nicht existieren, weshalb die 84-Jährige nun doch Anzeige erstattete. Der Unfallverursacher wird beschrieben als etwa 20 Jahre, etwa 1,65 Meter groß, Brillenträger und Pfälzer Dialekt sprechend. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen um Hinweise unter Telefon 0631 36915399.