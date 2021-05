Der Unfall, bei dem am 14. Mai in der Altheimer Straße in Mittelbach ein 81-Jähriger zwei stehende Autos gerammt hat, ist nach Informationen der RHEINPFALZ auf plötzliche gesundheitliche Probleme des Fahrers zurückzuführen. In einer ersten Polizeimeldung vom Unfall-Nachmittag schrieb die Polizeidirektion Pirmasens davon, dass „deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden konnte“. Im Krankenhaus sei dem Mann eine Blutprobe entnommen worden und ihn erwarte ein Strafverfahren. Nach unseren Informationen befanden sich im Blut des Fahrers nur geringe Mengen Alkohol (deutlich unter 0,3 Promille), stattdessen wurden im Krankenhaus neurologische Probleme als vermutliche Unfallursache entdeckt. Die Zweibrücker Polizei, die den Unfall aufgenommen hatte, konnte dies am Freitag weder bestätigen noch dementieren. „Dazu kann ich nichts Genaues sagen“, erklärte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Der Unfallfahrer wurde nach RHEINPFALZ-Informationen mittlerweile vom Nardini-Klinikum in die Homburger Uniklinik verlegt.