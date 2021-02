Nach den beiden schweren Lkw-Unfällen der vergangenen Tage lässt die Autobahn GmbH am Samstag, 20., und Sonntag, 21. Februar, im Baustellenbereich der A6 zwischen Waldmohr und Homburg die Stand- und die rechte Fahrspur in Richtung Saarbrücken vermessen. Hierfür wird an den beiden Tagen jeweils von 7 bis 18 Uhr eine Fahrspur gesperrt. Mitgeteilt wird, dass diese Vermessung mit Rücksicht auf den Berufsverkehr bewusst auf ein verkehrsarmes Wochenende gelegt werde. Die Autobahn GmbH erwartet daher keine erheblichen Verkehrsstörungen, bittet die Verkehrsteilnehmer aber um vorsichtige Fahrweise.