Eine Südwestpfälzer Familie wollte eine Waise als Pflegekind aufnehmen. Das Jugendamt lehnt dies ab. Die Familie macht den Behörden Vorwürfe.

Schwere Brände im früheren evangelischen Krankenhaus und in einem Wohnblock in der Junkersstraße hielten am Wochenende die Feuerwehr in Atem. In einem Fall gab es Festnahmen.

Der Prozess gegen einen 29-Jährigen, der am 10. September 2023 in der Südwestpfalz einen Unfall mit zwei Toten verursacht hatte, wird ab dieser Woche neu aufgerollt.

Mit mobilen Fahrzeugsperren sollen Feste in der Region abgesichert werden. Zum Kauf dieser Sperren hat die VG Pirmasens-Land neue Partner gefunden.

Seit zwei Jahren gibt Flötistin Heike Bodesohn-Walter ihre Erfahrungen an der Kreismusikschule Südwestpfalz weiter.

Vorhofflimmern bleibt oft unentdeckt. Bei Apoplex Medical Technologies aus Pirmasens soll KI dieses Schlaganfallrisiko künftig schneller sichtbar machen.

Die Eiche an der Marbachhütte in Wallhalben stellt eine Gefahr für Besucher da. Dass sie als Naturdenkmal ausgezeichnet wurde, war wohl ein Missverständnis. Nun soll sie gefällt werden.

Das Autohaus Hornbach beendet seine Partnerschaft mit Ford. Künftig sollen Neu- und Gebrauchtwagen aus der EU verschiedener Marken angeboten werden.

Seit Beginn des Jahres sind alle Unternehmen der RHEINPFALZ-Mediengruppe im Rheinberger in Pirmasens in neuen Räumen auf einer Etage vereint. Das wurde jetzt gefeiert.

Noch sechs Spieltage: Der FKP und der punktgleiche FCK II liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Oberliga-Meisterschaft. Was für das jeweilige Team spricht.

Pirmasens prüft die Standsicherheit von Grabsteinen. Wie die Kontrolle funktioniert – und was zu tun ist, wenn ein Stein als locker gilt.