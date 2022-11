Von Patrick Göbel

Zwei schwer verletzte Personen waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Abend des 27. September. Auf der B 423 zwischen Jägersburg und Kleinottweiler in Höhe eines Hotels passierte der Unfall. Nun verstarb eines der Unfallopfer. Bei den Ermittlungen der Polizei kam heraus, dass einer der Unfallbeteiligten direkt vor dem Unfall ein rotes Auto überholte, das aus Jägersburg in Richtung Kleinottweiler fuhr. Der Fahrer des roten Autos ist nun ein wichtiger Zeuge. Er wird gebeten, sich dringend bei der Homburger Polizei unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden.